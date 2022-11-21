Технологии 21 ноября 2022, 14:24 Депутаты отказались запрещать видеоигры в рамках закона об ЛГБТ Комитет Госдумы по информполитике отказался от поправок о запрете игр в законе об ЛГБТ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Комитет Госдумы по информполитике предложил не вносить в закон о запрете пропаганды ЛГБТ жестокие компьютерные игры. Депутат Александр Хинштейн выступил за принятие отдельного документа, сообщил RTVI.

Законопроект одобрили в первом чтении, и депутаты обсудили поправки ко второму. Хинштейн признал, что компьютерные игры нужно отрегулировать и запретить в них пропаганду насилия, жестокости, шутинга, суицида и нетрадиционных отношений. Но не в рамках закона о запрете ЛГБТ. Для этого нужно разработать отдельный законопроект.

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«Поспешность приведет к обратным последствиям. К примеру, могут исчезнуть все игры-„стрелялки“», — сказал депутат.

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Автор поправки депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова объяснила свою идею на примере игры The Sims 3. Несмотря на маркировку 12+, игроки создают семьи с персонажами любого пола.

Социальный психолог РАНХиГС Роман Волков заявил, что такие игры действительно могут сказаться на детской психике. Однако их запрет, уверен эксперт по компьютерным играм Геворг Акопян, станет ударом для экономики.

Президент Чеченской академии наук Джамбулат Умаров сказал, что законопроект поможет укрепить многонациональное государство. Он выступил на парламентских слушаниях, рассказал «Царьград».