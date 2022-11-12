Эксклюзив 12 ноября 2022, 20:20 Видеоигры с элементами ЛГБТ сочли вредными для детской психики Психолог Волков рассказал о негативном влиянии видеоигр на сознание подростков Unsplash

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Видеоигры с пропагандой нетрадиционных отношений оказывают негативное влияние на подростков. Дети идентифицируют себя с героями игр, которыми управляют, и перенимают их поведение в реальной жизни. Об этом в беседе с «360» заявил социальный психолог РАНХиГС Роман Волков.

«Есть такой механизм, как идентификация, то есть самоопределение. Соответственно, существуют разные механизмы, которые могут формировать гендерную идентичность. К ним относятся нетрадиционные элементы поведения, определяющие в дальнейшем склонность подростков к тем или иным действиям. Будучи во взрослой жизни, они могут на уровне подсознания принимать какое-нибудь поведение как адекватное и применять его в социуме», — объяснил он

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В любой компьютерной игре есть главный герой, за которого играет подросток. Ребенок проживает роль компьютерного персонажа и потом может перенять какие-то его привычки в обычную жизнь, объяснил Волков.

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Когда разработчики выпускают компьютерную игру, добавил психолог, они должны понимать риски социальной ответственности, в том числе и влияние пропаганды нетрадиционных отношений на детей.

«Допустим, если ребенок играл в эту игру и, будучи уже взрослым, посчитал, что в каких-то негативных моментах жизни виновата эта игра, то он может подать на ее разработчиков в суд. Кстати, на Западе уже применяют такую практику на законодательном уровне. Человек обращается к юристам и судится с создателями видеоигр», — заключил Волков.

Депутат Государственной думы Яна Лантратова подготовила поправку к законопроекту об ЛГБТ, отметив, что в ряде видеоигр есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.