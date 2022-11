Эксклюзив 12 ноября 2022, 18:53 Намерение запретить видеоигры назвали ударом по экономике Эксперт Акопян: запрет на видеоигры ударит по экономике Unsplash

Инициатива депутата Государственной думы Яны Лантратовой по запрету в России видеоигр с пропагандой жестокости и нетрадиционных отношений окажет влияние на экономику. Геймеры больше не смогут прибрести игру легально, а значит, пойдут искать пиратские сайты и попытаются скачать ее там. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по компьютерным играм Геворг Акопян.

«Это станет еще одним ударом по той категории, которая пытается приобретать игры легально. Но все равно они пойдут и скачают игры другим образом. Кроме удара по экономике, больше я не вижу тут ничего», — сказал он.

Акопян напомнил, что все продаваемые игры маркируются, есть возрастные ограничения. По его мнению, нужно заниматься тем, чтобы родители не смогли смогли купить в магазине игру ребенку, который не достиг нужного возраста.

Российские разработчики, заметил эксперт, не сумеют заместить игры, которые рискуют попасть под запрет.

«Например, хотят запретить Fallout. Там миллион сюжетных линий на 100 игровых часов, где они усмотрели пропаганду? Возможно, в какой-то сцене была пропаганда, но до нее еще нужно добраться», — добавил эксперт.

Лантратова подготовила поправку к законопроекту об ЛГБТ, выступив против видеоигр с демонстрацией порнографии, гомосексуальности, насилия и жестокости. В частности, она включила в список серии Fallout, Assassin’s Creed, The Last of Us, Life Is Strange, Dragon Age и другие.