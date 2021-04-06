Денежные переводы появились в Clubhouse

Социальная сеть Clubhouse и сервис Stripe объявили о начале тестирования прямых денежных переводов от одного пользователя к другому. Об этом сообщили на сайте компании.

В Clubhouse объявили, что возможность осуществления денежных переводов стала доступна пользователям площадки уже с понедельника. Постепенно соцсеть будет внедрять получение платежей для всех пользователей, но для начала тестирования начнется с небольшой группы. Администрация Clubhouse проанализирует работу новой функции, основываясь на отзывах юзеров, и сделает ее общедоступной.

При отправке денежных средств с пользователя будет взиматься небольшая комиссия. Проценты с транзакций будут перечисляться системе Stripe.

Ранее СМИ сообщали о планах Twitter запустить в соцсети функцию голосового общения, аналогичную Clubhouse. Перед этим схожая функция уже была реализована в обновленной версии Telegram, где у пользователей появилась возможность создавать собственную радиостанцию. В скором пользователи Telegram также смогут запускать в мессенджеры свои телеканалы.