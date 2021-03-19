Telegram обновил голосовые чаты и дал возможность создать свою радиостанцию

Telegram обновил голосовые чаты, и теперь мессенджер вобрал в себя функционал соцсети Clubhouse. В Telegram теперь нет ограничений по числу участников в голосовых чатах, а создатель канала может сохранять записи в виде подкастов.

Telegram обновил голосовые чаты. С 19 марта их можно создавать в каналах, а количество слушателей не ограничено. Также голосовые чаты можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии. Кроме того участники голосового чата могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов. Об этом говорится на сайте мессенджера.

Теперь каждый канал может стать полноценной радиостанцией, подчеркнули в Telegram. Чтобы создать голосовой чат, администратор должен перейти в профиль канала или группы, нажать на троеточие и выбрать пункт «Начать голосовой чат».

Если юзеры включат запись чата и им нужно будет остановить подкаст, аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями. А во время записи рядом с названием чата появится красная точка.

Администраторы групп и каналов смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат.

Функционал, который добавили в Telegram, очень похож на то, что есть в соцсети Clubhouse. Но там нет возможности записывать эфир и делиться им с подписчиками.