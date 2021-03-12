СМИ: Twitter запустит аналог Clubhouse в апреле

Руководство Twitter готовится запустить функцию голосового общения Spaces. Это аналог соцсети Clubhouse. Возможная премьера нового сервиса состоится в апреле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter.

Компания уже дала описание новой платформы. Пользователи могут присоединяться к чужим обсуждениям, а также создавать собственные «комнаты», выбирать спикеров. При этом они имеют право ограничивать круг людей, которые получат доступ к дискуссии.

Clubhouse — это голосовая соцсеть, которую создали выпускники Стэнфорда Пол Дэвисон и Роэн Сет в 2020 году. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, но есть специальные «комнаты», где выступают спикеры. Чтобы получить доступ к платформе, человек должен получить приглашение от того, кто там уже зарегистрирован.

В России Clubhouse стал популярен зимой 2021 года. Это произошло после того, как бизнесмен Илон Маск предложил поговорить там президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле обещали подумать.

Тем временем Clubhouse активно осваивают российские звезды и чиновники. В феврале произошел скандал с телеведущим Владимиром Соловьевым, которого соцсеть заблокировала еще до его первого эфира.