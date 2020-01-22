СМИ: Apple выпустит «бюджетный» iPhone уже весной

Если информация подтвердится, то это будет первый бюджетный «яблочный» гаджет с момента выпуска iPhone SE. Он появился в продаже в марте 2016 года.

Новый телефон, предположительно, будет похож на iPhone 8 с диагональю экрана 4,7 дюйма. Функцию Touch ID могут встроить в кнопку «Домой». Однако у SE2 не будет Face ID.

Ожидается, что новинка получит такой же процессор, как и у флагманского iPhone 11. Источник Bloomberg рассказал, что с помощью бюджетной версии Apple собирается упрочить свое место на рынке мобильных устройств.

Последний iPhone 11 с тремя камерами вышел в сентябре 2019 года. Следующая модель гаджета должна выйти в сентябре 2020-го. Следящие за новинками в мобильном мире блогеры написали, что по внешнему виду новый iPhone не должен сильно отличаться от своего предшественника. Единственное, что круглые боковые рамы iPhone 11 могут заменить на ровные и строгие торцы.