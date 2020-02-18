Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Коронавирус ударит по Apple. Американская компания ограничит поставки своего самого популярного гаджета — iPhone — из-за вспышки коронавируса в Китае. «Яблочные» смартфоны собирают в Поднебесной, и из-за разгула заразы производство пришлось сократить.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании из Купертино, партнеры по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй, где и появился коронавирус. Они уже постепенно возвращаются к работе, но это происходит очень медленно.

Китайские офисы и магазины Apple пока закрыты. В заявлении говорится, что Apple не ждет запланированных показателей выручки в первом квартале 2020 года. Аналитики компании ранее называли сумму от 63 до 67 миллиардов долларов.

Первые случаи заражения коронавирусом медики зафиксировали в столице провинции Хубэй — многомиллионном мегаполисе Ухане — в декабре 2019 года. За полтора с небольшим месяца от инфекции умерли 1868 человек. Заболели более 73 тысяч человек.