Бракованные ракеты «Протон-М» вернули с Байконура в Москву

Три бракованных «Протона-М» вернули в Москву с Байконура для ремонта. На ракетах обнаружили дефектные комплектующие, которые произвели в 2015–2016 годах.

«Все ракеты-носители „Протон-М“, у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса.

Представитель госкорпорации добавил, что один «Протон» уже отремонтировали. Ракету доставили обратно на Байконур. В конце июля она доставила на орбиту Земли телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Запуск состоялся в ночь на 31 июля.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что этот полет стал самым долгим в истории. Он продлился 18 часов и 16 минут. Спутники «Экспресс» должны были оказаться в космосе раньше, однако из-за некачественные комплектующих «Протона» запуск перенесли на более поздний срок. В 2020 году это будет единственный старт «Протона-М». Высота рабочей орбиты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» составит 35 786 километров.