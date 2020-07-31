Ракету со спутниками запустили с Байконура со второго раза

С космодрома Байконкур успешно запущена ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками. Старт прошел в 00:25 мск, полет проходит в штатном режиме, сообщили в «Роскосмосе».

Во время полета от ракеты своевременно отделились первая и вторая ступень, а также головной обтекатель. На заданную орбиту космические аппараты связи серии «Экспресс» выведет разгонный блок «Бриз-М». Это должно произойти через 18 часов после старта.

Изначально спутники планировали запустить 29 июля. Вечером того же дня «Роскосмос» сообщил о переносе старта на резервную дату 31 июля «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов».

Видео: Роскосмос