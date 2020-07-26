Полет «Протона» с новыми спутниками «Экспресс» станет самым долгим в истории

Ракета «Протон-М» 30 июля доставит на орбиту два телекоммуникационных спутника «Экспресс». Этот полет станет самым продолжительным в истории.

«Отделение космического аппарата „Экспресс-80“ от разгонного блока „Бриз-М“ ожидается через 17 часов 59 минут после старта, „Экспресс-103“ — еще через 17 минут», — сообщил сайт Роскосмоса. В общем полет продлится 18 часов и 16 минут.

В сентябре прошлого года ракета «Протон» доставила в космос европейский и американский спутники. Тогда полет занял около 16 часов.

В 2020 году «Протон» побывает в космосе всего один раз. Новые российские телекоммуникационные спутники «Экспресс» должны были оказаться на орбите раньше, однако специалисты обнаружили некачественные комплектующие ракеты. Ее отправили в Москву для замены бракованных деталей, а старт перенесли на 30 июля.

Запуск «Протона-М» запланирован на 00:27. До этого специалисты проверят ракету-носитель, разгонный блок и проведут финальную настройку системы управления «Протона». Спутники «Экспресс» построили по заказу предприятия «Космическая связь».