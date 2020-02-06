Авиационный двигатель на 3D-принтере создали в России

Российские специалисты собрали авиационный двигатель, часть элементов которого создали при помощи 3D-печати. В основном его планируют применять в беспилотниках и легкомоторной авиации.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) работал над проектом вместе с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, уточнило РИА «Новости».

«В двигателе используется уникальная система турбонаддува, некоторые элементы изготовлены с помощью технологий 3D-печати, — рассказали в ФПИ. Само устройство роторно-поршневое.

У перспективного двигателя, заметили в Фонде, несколько основных сфер применения. Его можно устанавливать как на беспилотники и легкомоторную авиацию, так и на робототехнические платформы различного назначения. Будет он работать и в составе генераторов гибридных силовых установок, как лодочный и автомобильный мотор. Для двигателя подходят различные виды топлива, среди которых авиационный керосин, газ и бензин.

Инновационная разработка российских ученых уже заинтересовала ведущие предприятия авиастроительной отрасли. Внимание на нее обратили специализирующиеся на производстве техники для активного отдыха предприятия и представители Минобороны.

Рабочий объем роторно-статорного модуля РПД составляет 0,4 литра, его вес — 28 килограммов. Максимальная пиковая мощность, достигнутая на испытаниях, равняется 120 лошадиным силам. Межремонтый ресурс двигателя — тысяча часов, а полный — пять тысяч. Он способен стабильно работать как при высоких, так и при низких температурах и на высоте до 10 тысяч метров.