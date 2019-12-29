Отец и сын напечатали Lamborghini Aventador на 3D-принтере. И за это получили подарок от компании

Идея напечатать Lamborghini на принтере пришла в голову Бакусу-старшему еще в феврале 2018 года во время игры на компьютерном симуляторе. Мужчина рассказал телеканалу, что является давним фанатов этих машин, работает в научной лаборатории и владеет навыками, которые позволили ему осуществить этот технически сложный проект.

Главный маркетолог Automobili Lamborghini Катья Бассиу позвонила Бакусу пару недель назад и предложила поездить на Aventador S Roadster. Американец рассказал телеканалу, что очень разволновался в этот момент, «как-будто ему позвонили от Папы Римского и сказали, что он придет на обед».

Отец с сыном снялись в рекламе Lamborghini и временно обменяли свою незаконченную модель на настоящее авто. Бакус планирует окончательно завершить свой проект в 2020 году и показать «напечатанную» машину на местном автошоу.