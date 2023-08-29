29 августа 2023, 21:49
Apple представит новую серию iPhone 12 сентября
Ежегодная презентация Apple пройдет 12 сентября
Ежегодная осенняя презентация Apple состоится 12 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. На мероприятии представят iPhone 15, а также новые модели «умных часов».
Презентация пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния. Начало — в 21:00 по московскому времени. Главный слоган презентации — Wonderlust, или «Жажда чудес».
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В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что цены на технику Apple могут вырасти из-за ухудшения отношений между США и Китаем.
По информации издания, почти 80% производственных партнеров Apple находятся в КНР. Но из-за напряженности в американо-китайских отношениях, компании придется менять способ изготовления электроники. Все это грозит ростом цен на готовую продукцию.
Ранее исследование показало, что почти половина российских дизайнеров посчитали внешний вид iPhone 15 устаревшим.
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