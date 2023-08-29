Технологии 29 августа 2023, 21:49 Apple представит новую серию iPhone 12 сентября Ежегодная презентация Apple пройдет 12 сентября РИА «Новости»

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Ежегодная осенняя презентация Apple состоится 12 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. На мероприятии представят iPhone 15, а также новые модели «умных часов».

Презентация пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния. Начало — в 21:00 по московскому времени. Главный слоган презентации — Wonderlust, или «Жажда чудес».

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В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что цены на технику Apple могут вырасти из-за ухудшения отношений между США и Китаем.

По информации издания, почти 80% производственных партнеров Apple находятся в КНР. Но из-за напряженности в американо-китайских отношениях, компании придется менять способ изготовления электроники. Все это грозит ростом цен на готовую продукцию.

Ранее исследование показало, что почти половина российских дизайнеров посчитали внешний вид iPhone 15 устаревшим.