Технологии 28 августа 2023, 05:42 Техника Apple подорожает на фоне напряженных отношений США и Китая Bloomberg: техника Apple подорожает на фоне напряженных отношений США и Китая Freepik

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Цены на технику Apple могут подняться в связи с трудностями в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В материале сказано, что в центре цепочки поставок Apple находится Китай, потому что почти 80% производственных партнеров компании сосредоточены в КНР. Из-за ухудшений американо-китайских отношений площадки меняют способ изготовления электроники.

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«Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — отметили в агентстве.

Из-за напряженных отношений Вашингтона и Пекина, детали для техники доставляют из других стран, потом их собирают в нескольких местах и отправляют покупателям по всему миру. Модели премиум-класса вероятнее всего будут дороже из-за сложностей их изготовления.

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