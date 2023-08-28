28 августа 2023, 05:42
Техника Apple подорожает на фоне напряженных отношений США и Китая
Bloomberg: техника Apple подорожает на фоне напряженных отношений США и Китая
Цены на технику Apple могут подняться в связи с трудностями в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В материале сказано, что в центре цепочки поставок Apple находится Китай, потому что почти 80% производственных партнеров компании сосредоточены в КНР. Из-за ухудшений американо-китайских отношений площадки меняют способ изготовления электроники.
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«Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — отметили в агентстве.
Из-за напряженных отношений Вашингтона и Пекина, детали для техники доставляют из других стран, потом их собирают в нескольких местах и отправляют покупателям по всему миру. Модели премиум-класса вероятнее всего будут дороже из-за сложностей их изготовления.
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