Общество 17 августа 2023, 16:41 Исследование XYZ School: 43% российских дизайнеров посчитали дизайн iPhone 15 устаревшим

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Более 40% российских дизайнеров и представителей креативных индустрий заявили об устаревшем дизайне нового iPhone 15. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования онлайн-школ XYZ School и Bang Bang Education.

Специалисты считают, что дизайн смартфонов будет основан на прошлогодних моделях, которые внешне практически никак не менялись за последние несколько лет. Только 19% опрошенных признались, что ждут выхода новой техники Apple.

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Ранее в сети появилась информация о том, что презентация iPhone 15 может состояться 12 сентября.