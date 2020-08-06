Аналог ТikТоk от Fасеbооk заработает в России с ограничениями

«Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. Reels недоступно в странах, где мы не обладаем правами на использование музыки», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что жители стран, в которых у компании нет прав на композиции, смогут только видеть контент, не слышать музыку из него.

О запуске Instagram Reels стало известно в среду, 5 августа. Тогда компания анонсировала сервис, в котором пользователи могут снимать короткие развлекательные видео с применением разных эффектов как звуковых, так и визуальных. При этом снятое смогут смотреть как подписчики пользователей, так аккаунты по всему мира.

Новость о новом сервисе, копирующем TikTok появились на фоне требования президента США Дональда Трампа продать приложение.