Facebook запустил в Instagram аналог TikTok

Компания Facebook рассказала, что запустила на платформе Instagram сервис, похожий на TikTok. В нем пользователи тоже смогут снимать короткие ролики с визуальными и звуковыми эффектами.

Сервис Instagram Reels позволяет снимать ролики с применением разных фильтров, а также монтировать видео. Кроме этого в приложение можно загрузить уже готовый ролик. Юзеры смогут делиться снятым как со своими друзьями, так и со всем миром, тогда видео будет попадать в разделе «Найти».

Президент США Дональд Трамп пригрозил внести приложение TikTok в черный список и заблокировать софт на территории страны. По сведениям Bloomberg, президент хочет вынудить компанию ByteDance, которая создала TikTok, продать его. Власти утверждают, что компания через приложение собирает данные о пользователях и передает их в китайские спецслужбы.

Затем Трамп потребовал продать приложение до 15 сентября. Президент даже нашел нескольких покупателей для компании ByteDance. При этом программист Павел Дуров увидел угрозу для всего интернета в желании Трампа заблокировать TikTok.