Трамп требует продать TikTok до 15 сентября

Американский лидер Дональд Трамп потребовал, чтобы приложение TikTok было продано до 15 сентября. Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Президент отметил, что, если этого не произойдет, то TikTok «выйдет из бизнеса».

О заинтересованности в покупке приложения ранее заявила компания Microsoft.

«Мы установили дату — примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно», — сказал Трамп.

Глава США рассказал, что уже беседовал на эту тему с Microsoft и призвал купить TikTok целиком, а не долю в 30%. Потому что покупка только трети компании — «это сложно», считает Трамп. Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.