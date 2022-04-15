Аналог Google Play может появиться в России через полтора года

Разработка российского аналога Google Play или AppStore может занять около полугода. Еще год уйдет на наполнение каталога, рассказали ТАСС эксперты.

Руководитель корпоративной практики департамента корпоративных информационных систем ALP Group Александр Казеннов заявил, что разработка может занять около трех месяцев, так как это не самый сложный процесс.

«Сопутствующие технические и организационные мероприятия могут занять от полугода до года, это чтобы „повзрослеть“, и еще порядка года после этого, чтобы накопить весомое портфолио приложений», — объяснил он.

Создатели приложения NashStore согласны с такими прогнозами. Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сказал, что разработка может занять полгода. Он добавил, что рассматривается возможность пригласить к сотрудничеству зарубежных разработчиков, так как есть сервисы, для которых российский рынок был значимым в общей структуре доходов. Правда, в этом случае им придется регистрироваться в качестве налогового резидента России или открывать новое юрлицо, а это дополнительные сложности.

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Даже если создавать магазин приложений не с нуля, а на основе «заготовок», это может потребовать времени на дополнительную доработку, считает руководитель департамента бизнес-решений IT-компании SimbirSoft Анна Шведова. Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин добавил также, что нельзя просто собрать библиотеку приложений, так как в этом случае могут возникнуть проблемы с безопасностью данных и работоспособностью программ.

Ранее создатели NashStore анонсировали запуск приложения к 9 мая. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что отечественное приложение заработает к лету.