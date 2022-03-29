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    29 марта 2022, 15:37

    Россия запустит собственный магазин приложений NashStore для Android

    АНО «Цифровые платформы»: магазин приложений NashStore для Android откроют 9 мая

    Анатолий Минкин

    Российский магазин приложений NashStore для гаджетов на операционной системе Android готовят к запуску в России. Разработчиком стала Автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы». В пресс-службе пояснили, что новый магазин заменит Google Play, который ограничил возможности для россиян совершать покупки.

    Россия запустит собственный магазин приложений NashStore для Android

    Директор по проектам «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что российские пользователи гаджетов на Android в условиях введенных санкций должны получить альтернативный магазин.

    «К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — пояснил он.

    В новом магазине пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки при помощи карты «Мир» и пользоваться привычными сервисами без ограничений.

    «Цифровые платформы» вступили в переговоры с более чем 700 компаниями, которые готовы включить свои приложения в новый магазин. Остальные могут подать заявку на официальном сайте NashStore.ru.

    Авторы напомнили, что в России уже применяется практика предустановки приложений на новые смартфоны. Пользователи могут самостоятельно выбирать, что им необходимо из списка. NashStore могут включить в этот реестр в случае полного ухода компании Google из России.

    «Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.