Россия запустит собственный магазин приложений NashStore для Android

Российский магазин приложений NashStore для гаджетов на операционной системе Android готовят к запуску в России. Разработчиком стала Автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы». В пресс-службе пояснили, что новый магазин заменит Google Play, который ограничил возможности для россиян совершать покупки.

Директор по проектам «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что российские пользователи гаджетов на Android в условиях введенных санкций должны получить альтернативный магазин.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — пояснил он.

В новом магазине пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, оплачивать подписки при помощи карты «Мир» и пользоваться привычными сервисами без ограничений.

«Цифровые платформы» вступили в переговоры с более чем 700 компаниями, которые готовы включить свои приложения в новый магазин. Остальные могут подать заявку на официальном сайте NashStore.ru.

Авторы напомнили, что в России уже применяется практика предустановки приложений на новые смартфоны. Пользователи могут самостоятельно выбирать, что им необходимо из списка. NashStore могут включить в этот реестр в случае полного ухода компании Google из России.

«Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Планируемая дата запуска магазина приложений NashStore — 9 мая.