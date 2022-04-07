Россия создаст собственный магазин онлайн-приложений на Android

Российские приложения могут удалить из Аpp Store и Google Play, поэтому необходимо создавать свою «экосистему», и этот вопрос уже решается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после выступления с отчетом в Госдуме. Трансляция продолжается на сайте парламента.

«Надо откровенно говорить: российские приложения могут сейчас удалить <…>. Но уже на сегодня наши разработчики делают альтернативный магазин на Android», — заявил Мишустин.

Он отметил, что лично занимается этим вопросом и работа магазина должна начаться уже к лету.

«И наши разработчики получат свою точку, где могут скачивать приложения и заниматься разработкой», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что льготы, решения о которых принимает российское правительство, как раз направлены на то, чтобы «стимулировать наших ребят создавать свою экосистему». Пользоваться услугами зарубежных магазинов становится затруднительно из-за приостановки платежей и нарушений в логистике, а «молодежь вся уже там».

«У нас есть свои площадки, и это мировой уровень», — добавил Мишустин.