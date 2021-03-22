Акция против «вышки 5G» в Екатеринбурге продлилась почти неделю

Жители Екатеринбурга по требованию полиции свернули акцию протеста против установки вышки сотовой связи. Одна из выступающих заявила, что вышка распространяет вредные волны 5G. Об этом сообщило издание Znak.com.

Полицейские потребовали от участников акции соблюдения порядка и указали, что люди не должны находиться в зоне строительных работ. Протестующие прислушались к правоохранителям и выполнили их требования. Активисты уже убрали палатку, которая стояла у строящейся вышки в течение шести дней.

Жители Уралмаша начали проводить акцию 16 марта. Екатеринбуржцы, которых взволновала установка вышки сотовой связи на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова, разбили на этом месте маленький лагерь и даже спали в палатках.

Активисты посчитали, что это вышка связи пятого поколения и что она якобы может навредить здоровью, хотя это не так. Представители оператора «Высота» при этом заверили, что ни о каком 5G речи не идет, а возводить будут обычную вышку сотовой связи. Екатеринбургские власти при этом сообщили, что для ее установки имеются все разрешения и она полностью безопасна.