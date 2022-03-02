Авиастроительный концерн Airbus заявил о приостановке деятельности инженерной площадки в России. Компания не будет поддерживать авиаперевозчиков из РФ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Также Airbus не будет поставлять в страну запчасти.

ЕC ранее ввел новые антироссийские санкции. В частности, европейские компании теперь не должны поставлять в Россию самолеты, сделанные за границей, а также запчасти к ним.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что остановка поставок американских самолетов Воеing и Airbus в Россию будет иметь очень неприятные последствия. Он уверен, что без нужных запчастей и ремонта иностранные лайнеры просто встанут.

Также многие страны Европы, а также США закрыли для РФ свои воздушные пространства. Ростуризм призвал российских граждан не ездить в те страны, которые ввели против России санкции.