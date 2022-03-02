Ростуризм призвал россиян не ездить в страны, которые ввели санкции против РФ

Ростуризм рекомендовал россиянам по возможности отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении страны. В ведомстве пояснили, что это связано с рисками своевременного и безопасного возвращения домой.

Ростуризм уточнил, что жителям страны доступны для поездок Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств, написал «Интерфакс».

Ведомство призвало отслеживать информацию, которую публикуют МИД России, Ростуризм и Росавиация об изменении статуса актуальных направлений для поездок. Некоторые из них, включая Кубу, Доминикану, Мексику и Венесуэлу, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады.

Помимо этого, Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажи туров в государства, которые ввели санкции, а также в карибские страны. Это объясняется тем, что путь к ним лежит через закрытое небо Канады и ЕС.

«Люди, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, могут обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления», — добавили в ведомстве.

Ранее Ростуризм вместе с ОНФ и фондом «Росконгресс» запустили кол-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов. Получить консультацию можно ежедневно по телефону 8 (800) 200-34-11 с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Помимо этого, можно оставить обращение по вопросам отмененных рейсов на сайте штабтуризм.рф.