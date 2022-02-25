Санкции против российской авиации поднимут цены на полеты. Но в ограничениях есть и плюс

Санкции Евросоюза ощутимо ударят по российской авиации. ЕС запретил поставлять в страну не только сами воздушные суда, но и любые комплектующие и оборудование, а также оказывать услуги ремонта и техобслуживания. Летать мы все же сможем — на отечественных машинах. А ограничения помогут российскому авиастроению выйти на новый уровень, считают эксперты.

Во второй пакет санкций Евросоюза против России вошли ограничения не только для банковского сектора и энергетических компаний, но и для авиационной отрасли. ЕС запретил экспорт любых воздушных судов, авиационных комплектующих и оборудования в Россию. Санкции коснулись и услуг по ремонту и техобслуживанию самолетов.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов уверен, что прекращение поставок американских самолетов Воеing и Airbus, на которых сейчас много летают в России, влечет за собой очень неприятные последствия.

Те суда, которые есть в России сейчас, тоже не смогут долго летать. Без обслуживания и ремонта, который невозможен без запчастей и механизмов, поставлявшихся из-за рубежа, самолеты просто встанут, уверен Смирнов.

«Нашей техникой не обойдешься, потому что у нас техники мало и мало запасных частей и механизмов для этой техники, которая еще и устаревшая. Образно выражаясь, мы с вами вынуждены будем пересесть на собачьи и оленьи упряжки и на самолеты типа Ан-24, Ан-26», — объяснил Олег Смирнов.

Импортозамещение в деле

Однако заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник считает, что ничего непоправимого в сложившейся ситуации нет. Он признал, что объем авиаперевозок даже внутри России может сократиться на 60–70% из-за новых санкций, но для простых россиян изменится не так много. Теперь для страны главное — вернуться к собственному авиапроизводству.

«Нужно раскручивать свои заводы — у нас их достаточно. Есть мощный завод в Ульяновске, который может выпускать до 50 машин в год, завод в Казани с таким же ресурсом — 50 машин, заводы в Самаре, Иркутске, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре. Сейчас завод в Серпухове восстанавливают, в Смоленске, Воронеже. Всего их 96», — подчеркнул Сытник.

Исполнительный директор авиационного агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев добавил, что примеры нормального функционирования авиации под аналогичными санкциями есть, так что выход из сложившейся ситуации найти можно.

«Это потребует радикальной перестройки всех цепочек поставок. Но самое главное, что Россия успела создать ряд образцов авиатехники гражданского назначения — правда, с широким использованием иностранных комплектующих, но программа импортозамещения должна дать на это ответ», — сказал он.

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил «360», что сейчас в России до 90% самолетов импортные, а в отечественном Superjet — порядка 80% зарубежных запчастей.

«[За последние 30 лет] наш авиапром практически развалился. Если будут политическая воля и желание, необходимость, то за довольно короткое время мы восстановим заводы, конструкторское бюро вернем. Может, за три-четыре года что-то мы создадим», — сказал он.

Кто потеряет деньги?

Как отметил Пантелеев, российские авиакомпании будут терпеть большие убытки из-за того, что количество направлений, куда они смогут летать, сильно сократится — Великобритания, например, уже закрыла небо для России, а ряд стран готовится перестать выдавать визы россиянам.

Санкции отразятся и на ценах на билеты — они вырастут минимум вдвое, считает Александр Романов. При этом он подчеркнул, что для некоторых частей России авиация критически важна, например для Крайнего Севера и Камчатки.

«Билеты подорожают. У нас и так спрос на билеты в жаркие страны высокий и цены очень серьезные. Но если летать на Камчатку, на Север — там люди просто не могут выехать, потому что даже с государственными дотациями все равно цены огромные. А сейчас они еще в два раза вырастут как минимум», — заключил он.