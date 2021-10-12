Администрация Telegram заблокировала канал лидера «Мужского государства»

Личный Telegram-канал лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова заблокирован. Он недоступен в web-приложении мессенджера, а также на системах iOS и Android.

Сейчас канал снова доступен, но оттуда стерты все сообщения бывшего владельца. Там осталось только 39 подписчиков, а также появились две записи. Первая test, а вторая с упоминанием издания TJournal и призыв освободить YouTube-блогера Хованского.

Владислав Поздняков подтвердил блокировку в своем резервном Telegram-канале, куда накануне призывал переходить своих сторонников.



Вчера он также опубликовал переписку с администрацией мессенджера, где говорилось, что блокировку потребовали представители App Store и Play Market, которые высказывали недовольство, что через канал идет распространение материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации. Администрация мессенджера не исключила, что вынуждена будет удовлетворить требования.

Поздняков написал, что благодарит основателя мессенджера Павла Дурова за то, что он долго боролся за свободу слова и волеизъявления.

Сегодня же стало известно, что Владислав Поздняков лишился своего канала на YouTube. Хостинг объяснил блокировку использованием дискриминационных высказываний. Последний ролик, который публиковался на YouTube-канале Позднякова датирован 2019 годом. Сам лидер «Мужского государства» заявил, что никакой дискриминации в его роликах не было.