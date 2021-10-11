Лидер «Мужского государства» сообщил о будущей блокировке Telegram-канала

Основатель и лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков выложил переписку с администрацией Telegram. В нем говорится, что команда мессенджера намерена заблокировать его канал в связи с жалобами представителей App Store и Play Market.

В сообщении говорится, что на через канал Позднякова идет распространение материалов, дискриминирующих людей по признаку их сексуальной ориентации. Администрация мессенджера не исключила, что вынуждена удовлетворить требования.

Поздняков призвал своих подписчиков переходить на его резервный канал. Отдельно он поблагодарил основателя Telegram Павла Дурова за защиту свободы слова и волеизъявления.

«От себя лишь хочу добавить, что тебе уже нужно начинать с этим что-то делать. Потому что аппетиты у Аррlе и Google будут только расти, и со временем Telegram может потерять то, ради чего его так сильно полюбили», — написал Поздняков.

Владислав Поздняков известен не только, как лидер «Мужского государства», но и как человек, который распространяет о себе фейковую информацию. В июне прошлого года через свои Telegram-каналы он вбросил сообщения о своем убийстве. Для подтверждения Поздняков даже пошел на инсценировку смерти и воссоздании места расправы.

В этом году во время атаки на сеть ресторанов «Тануки» через Telegram-каналы «Мужского государства» вбросили информацию о задержании Позднякова на границе с Азербайджаном. После сам главный герой подтвердил, что информация не соответствовала действительности. Официального подтверждения, что его Telegram-каналу грозит блокировка пока нет.

На минувшей неделе Нижегородская прокуратура подала иск в суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией. Ответчиками по делу проходит основатель движения Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Сам Поздняков в своем Telegram-канале заявил, что давно не руководит движением и передал бренд другим людям.