Жена владельца «Спартака» назвала уход Попова истерией

Гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала истерией уход спортивного директора Дмитрия Попова из московского клуба. Она опубликовала пост, в котором ответила на все его вопросы.

Поражение «Спартака» от «Бенфики» со счетом 0:2 в Лиге чемпионов стало последней каплей спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Он объявил об уходе и сказал, что устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны Заремы и не хочет мириться с откровенным недоверием к его работе. Попов отметил, что предлагал усилить состав, но его предложение было отвергнуто Федуном.

«Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко Камоцци, экс-советник Федуна, был сильно против этого трансфера и покинул клуб вскоре после конфликтов с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже был не „за“, но принял. А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока», — написала она.

Она отметила, что высказывать претензии со стороны Дмитрия Попова «вообще некрасиво». По словам возлюбленной Федуна, спортивному директору зимой доверились, в итоге в команде «четыре опорника, но середина поля пустует».

«Просто очень часто верили на слово, а потом годами платим зарплату футболистам, которых даже бесплатно не берут», — написала жена Федуна.