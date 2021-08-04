«Спартак» всухую уступил «Бенфике» в первом матче отбора Лиги чемпионов

Первый отборочный матч на Лигу Чемпионов начался для московского «Спартака» с поражения от лиссабонской «Бенфики». Как сообщил «Интерфакс» встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

В первом тайме соперники не смогли забить ни одного мяча. После перерыва на 51-й минуте игры лиссабонцы провели мяч на московскую половину поля, где Рафаэл Силва открыл счет с подачи Жоау Мариу.

Спустя 23 минуты Мораес Жилберто удвоил преимущество гостей.

Для обеих команд этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдет в раунд плей-офф, где окончательно определится полный список участников группового этапа.

Второй матч между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 августа.