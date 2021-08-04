«За место не держусь»: спортивный директор «Спартака» Попов решил уйти из клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» может лишиться спортивного директора. Дмитрий Попов заявил, что собирается покинуть команду. Последней каплей он назвал историю с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем.

Команда искала футболиста этого амплуа, сообщил «Спорт-Экспресс». Два кандидата отказались, и Монтиэля были готовы привезти в «Спартак» за 10 миллионов евро.

«Леонид Федун воспринял этот вариант негативно — объяснив, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такой ценник за него считает неадекватным. Никакие аргументы не действовали, даже то, что игрока одобрил Руй Витория», — рассказал Попов.

Позже Федун окончательно отказав в сделке, сославшись на согласие с мнением бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Оказывается, что у нас состав формирует бывший тренер. <…> При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь», — подчеркнул спортивный директор «Спартака», добавив, что устал терпеть давление со стороны жены Федуна Заремы Салиховой.

Попов отказался мириться «с откровенным недоверием к своей работе» и счел единственным выходом уход из клуба.

«Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру?» — задал вопрос Попов.

«Спартак» проиграл первый отборочный матч на Лигу Чемпионов лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2.