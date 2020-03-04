Жена Мамаева рассказала о хорошем влиянии тюрьмы на футболиста
«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом», — призналась Алана Мамаева DonDay.
По ее словам, футболист стал по-другому смотреть на жизнь. Не так давно девушка хотела подавать на развод, но поговорила с мужем и простила.
«Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — заверила она.
Мамаев вышел из колонии в Белгородской области на свободу 17 сентября по УДО. Вместе с ним освободили футболиста Александра Кокорина. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. Кокорин получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Мамаева суд приговорил к сроку на месяц меньше.
Футболист расторг контракт с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».