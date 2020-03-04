Жена Мамаева рассказала о хорошем влиянии тюрьмы на футболиста

Футболист Павел Мамаев несколько месяцев провел в колонии, откуда вышел по УДО. Его жена Алана призналась, что тюрьма положительно повлияла на спортсмена. Ее возлюбленный перестал материться и стал более сдержанным.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом», — призналась Алана Мамаева DonDay.

По ее словам, футболист стал по-другому смотреть на жизнь. Не так давно девушка хотела подавать на развод, но поговорила с мужем и простила.

«Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», — заверила она.

Мамаев вышел из колонии в Белгородской области на свободу 17 сентября по УДО. Вместе с ним освободили футболиста Александра Кокорина. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. Кокорин получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Мамаева суд приговорил к сроку на месяц меньше.

Футболист расторг контракт с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».