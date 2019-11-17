«Счастлив вернуться на поле»: Мамаев поделился эмоциями от первого матча после колонии

Благодаря выездной товарищеской игре против «Краснодара» Мамаев смог в первый раз выйти на поле после освобождения из колонии по УДО в сентябре.

«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» со счетом 1:0 Подробнее

«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле», — поделился эмоциями Мамаев.

Полузащитник рад, что его так тепло приняли болельщики, которые громко аплодировали. Поэтому он поблагодарил фанатов «Ростова» и «Краснодара» за те эмоции.

«Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч», — добавил Мамаев.

Товарищескую игру против «Краснодара» спортсмен начал в стартовом составе и провел на поле 53 минуты. Когда футболист уходил на трибуны, болельщики провожали его аплодисментами.

Матч завершился поражением «Ростова» со счетом 0:1.

Мамаев расторг контракт с «Краснодаром», когда освободился из колонии. В конце сентября он подписал договор с «Ростовом». В официальном матче за свою новую команду полузащитник сможет выступить после открытия зимнего трансферного окна.