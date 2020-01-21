Кокорин стал капитаном «Зенита» и забил 2 гола за 3 минуты

«Зенит» встретился в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнахом». Форвард Александр Кокорин вышел на игру с капитанской повязкой и успел забить два гола в самом начале игры.

Трансляцию матча и видео голов Кокорина «Зенит» опубликовал в Twitter. На кадрах видно, что футболист бежит по полю с капитанской повязкой на руке. К девятой минуте встречи спортсмен успел забить уже два гола. Первый мяч он отправил в сетку на шестой минуте, а второй — на девятой.

На 13-й минуте Кокорин отметился еще и голевой передачей. Он скинул мяч Артему Дзюбе, а тот отправил его в сетку ворот катарского клуба.

Игра началась 17:00 по московскому времени в спортивном комплексе «Эспайр» в Дохе (Катар). Соперником «Зенита» в товарищеском матче стала местная команда «Аль-Увайнах».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что Кокорин на правах аренды проведет остаток сезона, играя за ФК «Сочи». При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что Кокорин пригодится его команде.

Осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат, а также футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы. После этого Кокорин попал в колонию, откуда вышел 17 сентября 2019-го по УДО. После освобождения спортсмен участвовал в тренировках «Зенита», но в самих матчах не играл.