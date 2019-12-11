«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в Лиссабоне проиграл португальской «Бенфике» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0. Он занял последнее место в группе и завершил выступление на еровкубках.

«Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» Подробнее

Об этом заявила пресс-служба клуба.

Болельщики в соцстеях уже объявили проигрыш катастрофой. Но с ними не согласился тренер команды Серей Семак. Он признался, что такой результат, конечно, его не устраивает, но ничего фатального в нем нет.

«После достаточно длительного отсутствия в Лиге чемпионов, мы понимали, насколько нам будет сложно. Мы приложили все усилия, чтобы выйти из группы. К сожалению, не получилось. Будем готовиться к следующим сезонам, будем сильнее. Но катастрофы никакой нет», — заявил он.

Семак добавил, что в межсезонье добавится еще один сбор, но команда выйдет из отпуска не позже, а в ранее запланированные сроки.

Ранее чемпионат Лиги чемпионов покинул клуб «Локомотив», проигравший немецкому «Байеру». Россию на турнире представляет только «Краснодар», обыгравший швейцарский «Базель» со четом 1:0.