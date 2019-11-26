Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов и выбыл из еврокубков.

Российская команда потеряла очки и лишилась шансов на участие в Лиге Европы, заняв в своей группе D последнее место.

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Матч, который прошел в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершился со счетом 2:0. На одиннадцатой минуте после подачи соперником с углового мяч влетел в ворота москвичей от Рифата Жемалетдинова — автогол. Второй мяч во втором тайме минуте с штрафной площадки забил Свен Бендер.

Один гол от «Локомотива» в ворота немецкого клуб не был засчитан из-за положения «вне игры».

В рамках турнира «Локомотиву» предстоит сыграть еще с испанских клубом «Атлетико».

Ранее сообщалось, что в предыдущем матче Лиги Чемпионов «Локомотив» уступил победу итальянскому клубу «Ювентус» со счетом 1:2.