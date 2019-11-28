«Краснодар» всухую обыграл «Базель» в сложнейшем матче

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл швейцарский «Базель» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Третью подряд победу обеспечил команде нападающий Ари, заработавший и реализовавший пенальти.

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По данным «Интерфакса», единственный мяч был забит на 72-й минуте игры. Турецкий «Трабзонспор» проиграл испанской команде «Хетафе» со счетом 0:1 в параллельном матче группы С.

В этой группе «Краснодар» занимает третье место, набрав девять очков. «Хетафе» поднялась на второе место с таким количество баллов, так как опережает россиян по дополнительным показателям. Лидером группы является «Базель», собравший десять очков. Последнее место досталось «Трабзонспору» с один баллов.

Заключительный мачт «Краснодара» на этой стадии турнира назначен на 12 декабря. Россияне сыграют с «Хетафе» в Испании, и поборются за выход в плей-офф. Для этого «Краснодару» надо выиграть, забив не менее двух мячей.

«Базель» и «Трнабзонспор» встретятся в этот же день в Швейцарии.