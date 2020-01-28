Зарплату Кокорина в «Зените» сравнили с доходами кассира

Уткин рассказал подробности контракта Кокорина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, футболист подписывал новый договор еще в колонии, и тогда он заявлял, что готов играть бесплатно.

«Существует такая информация, неофициальная и неопровергнутая, что когда Кокорин перешел в „Зенит“, он получал пять миллионов долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин.

Но Уткину поверили не все.

Пользователи предположили, что раз зарплата Кокорина сопоставима с доходами кассира, то Артем Дзюба должен получать как кондуктор.

Между тем доходы Дзюбы и Кокорина едва ли можно сравнивать. Если первый занимает уверенные позиции в команде, войдя в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита», от Кокорина команда из Санкт-Петербурга пока что решила избавиться. 21 января футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего до конца сезона.