Отправленный в «Сочи» Кокорин снова сыграл за «Зенит»

Матч начался в 16:00 по московскому времени, Кокорин, как и в прошлом матче, стал капитаном команды. В первом тайме встречи он даже мог отличиться, но вратарь справился с его ударом.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Договоренность подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. В тот день футболист впервые в этом году вышел на поле в составе «Зенита» и забил три гола за тайм.

Кокорин не полетел в Сочи и на следующий день. Его агент Кирилл Логинов прокомментировал эту ситуацию. Он рассказал, что «Александр в аренду не собирается» и предложил «спросить у клуба „Сочи“, как они объяснят появившуюся у них информацию».