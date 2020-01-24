WADA запретит спортсменам пить пиво перед тестом на допинг
Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что запрет на пиво и другие алкогольные напитки перед сдачей тестов на допинг вступит в силу с 1 января 2021 года.
Новый запрет связали со здоровьем спортсменов и помехами допинг-контролю. Во-первых, выявлять запрещенные вещества становится сложнее, а во-вторых, бывали случаи, когда пьяные спортсмены угрожали инспекторам.
Отмечается, что российское агентство ввело запрет на употребление алкоголя перед сдачей допинг-проб еще весной 2019 года.
Напомним, действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории временно приостановлено. Сейчас она может только проводить анализы крови для биопаспортов спортсменов.
В декабре 2019 года работу РУСАДА WАDА признало не соответствующей антидопинговому кодексу.