WADA временно лишило лицензии московскую антидопинговую лабораторию

В рамках вынесенного решения московской антидопинговой лаборатории запрещается выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсмена. Это решение останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Глава РУСАДА Юрий Ганус назвал такое решение предсказуемым, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Исполком WADA 9 декабря принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Также предполагается, что Россия в течение этого времени лишится права принимать крупные турниры. Выступать российские спортсмены смогут только под нейтральным флагом.

После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома, WADA обратилось в CAS. В качестве третьих сторон в деле примут участие МОК, Международный паралимпийский комитет, Международная федерация хоккея, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, Федерация хоккея России, Федерация керлинга России и Федерация санного спорта России.