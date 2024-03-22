Спорт 22 марта 2024, 18:34 Выбежавшего на поле во время матча Россия — Сербия болельщика арестовали Суд арестовал на 13 суток фаната, выбежавшего на поле в матче Россия — Сербия РИА «Новости»

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Савеловский суд Москвы арестовал на 13 суток болельщика, который выскочил на футбольное поле во время матча сборных России и Сербии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения», — передали в суде.

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Мужчину арестовали по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Во время игры 29-летний житель Москвы растолкал зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле. Болельщика задержали.

Товарищеский матч России и Сербии прошел в столице 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом — 4:0 в пользу хозяев поля.

Ранее болельщику «Челси» на три года запретили посещать матчи за нацистское приветствие. Суд признал футбольного фаната виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.