22 марта 2024, 18:34
Выбежавшего на поле во время матча Россия — Сербия болельщика арестовали
Суд арестовал на 13 суток фаната, выбежавшего на поле в матче Россия — Сербия
Савеловский суд Москвы арестовал на 13 суток болельщика, который выскочил на футбольное поле во время матча сборных России и Сербии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«Признан виновным в совершении административного правонарушения», — передали в суде.
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Мужчину арестовали по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Во время игры 29-летний житель Москвы растолкал зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле. Болельщика задержали.
Товарищеский матч России и Сербии прошел в столице 21 марта. Встреча завершилась с разгромным счетом — 4:0 в пользу хозяев поля.
Ранее болельщику «Челси» на три года запретили посещать матчи за нацистское приветствие. Суд признал футбольного фаната виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.
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