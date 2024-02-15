15 февраля 2024, 15:59
Болельщику в Англии запретили посещать матчи за нацистское приветствие
Фанату «Челси» за нацистское приветствие запретили три года посещать матчи
Болельщику английского «Челси» запретили посещать футбольные матчи на три года за нацистское приветствие. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба полиции Лондона.
В ведомстве отметили, что молодого человека забанили за нацистский жест, который он сделал в ноябре 2023 года на матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
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Суд признал болельщика виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.
Кроме того, его оштрафуют, однако точную денежную сумму взыскания в полиции не привели.
Ранее УЕФА наказал Литовскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 с Сербией. По ходу встречи фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес российского президента Владимира Путина. Также федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро.
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