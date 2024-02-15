Спорт 15 февраля 2024, 15:59 Болельщику в Англии запретили посещать матчи за нацистское приветствие Фанату «Челси» за нацистское приветствие запретили три года посещать матчи Axel Heimken / Global Look Press

Читать 360tv в

Болельщику английского «Челси» запретили посещать футбольные матчи на три года за нацистское приветствие. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба полиции Лондона.

В ведомстве отметили, что молодого человека забанили за нацистский жест, который он сделал в ноябре 2023 года на матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Реклама

Суд признал болельщика виновным в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, его оштрафуют, однако точную денежную сумму взыскания в полиции не привели.

Ранее УЕФА наказал Литовскую федерацию футбола за поведение болельщиков на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 с Сербией. По ходу встречи фанаты выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес российского президента Владимира Путина. Также федерацию оштрафовали на 10 тысяч евро.