Спорт 21 марта 2024, 21:57 Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла Сербию в товарищеском матче РИА «Новости»

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В Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Сербии. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0.

В середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Главный арбитр Арда Кардешлер после вмешательства VAR удалил защитника сербской сборной Милана Гаича и назначил пенальти. Его на 22-й минуте встречи уверенно реализовал Антон Миранчук.

Спустя 10 минут счет удвоил защитник сборной России Максим Осипенко. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором отрезке игры россияне продолжили атаковать. Уже на 55-й минуте Алексей Миранчук забил третий мяч в ворота сербской сборной. В середине тайма на поле выбежал болельщик, и встречу временно приостановили.

В конце игры забитым мячом отличился полузащитник Арсен Захарян, однако после просмотра видеоповтора гол отменили. Однако четвертый мяч россияне все же забили — вратаря сборной Сербии огорчил нападающий Иван Сергеев.

Встреча в Москве началась с минуты молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Его похоронят на в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище в субботу.