Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки COVID-19

Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила об отмене встречи «Оренбург» — «Урал» из-за вспышки коронавируса в команде первого клуба. Это вторая игра, которую футболисты «Оренбурга» вынуждены пропустить из-за COVID-19.

Встреча с «Уралом» должна была состоятся 1 июля, однако из-за вспышки коронавируса в команде из Оренбурга ее не согласовали. Такое решение приняло управление Роспотребнадзора по оренбургской области — игра должна была состояться на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Об этом сообщил оперштаб РПЛ.

«На данный момент у десяти представителей „Оренбурга“ подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование», — сказано в сообщении.

Сможет ли команда участвовать в дальнейших играх чемпионата России зависит от результатов следующих тестирований на коронавирусную инфекцию.

Это уже второй матч в рамках РПЛ, который отменяется из-за вспышки коронавируса у игроков из Оренбурга. 27 июня должна была состоятся встреча с «Краснодаром». Однако за день до начала стало известно, что ФК «Оренбург» не сможет играть. В результате команде засчитали техническое поражение со счетом 3:0.