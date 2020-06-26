Матч РПЛ отменили из-за коронавируса

«„Оренбург“ проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против „Краснодара“, так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится в изоляции», — объяснил Прядкин.

В четверг в команде у шести игроков и двух сотрудников выявили коронавирус. Сейчас полный состав «Оренбурга» находится на двухнедельном карантине. На сайте команды сообщается, что на игру не выйдет и молодежный состав.

«Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям», — говорится на сайте «Оренбург». Футбольный клуб принес извинения болельщикам и сообщил, что команда продолжит подготовку для следующих матчей.

Ранее футбольный клуб «Ростов» ушел на карантин. В команде из основного состава заболело шесть игроков. Однако в сообщении на сайте РПЛ говорится, что «Ростов» уже готов к игре с «Арсеналом», которая пойдет 27 июня.