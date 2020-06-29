«Оренбургу» присудили техническое поражение

Футбольному клубу «Оренбург» присудили техническое поражение. Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус оренбуржцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Такое решение принято Контрольно-дисциплинарным комитетом.

«В соответствии <…> регламента РФС за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча <…> повлекшее за собой срыв матча — присудить поражение ФК «Оренбург» г. <…> «Оренбург» — «Краснодар» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Краснодар» г. Краснодар в указанном матче со счетом 3:0.@? — говорится на сайте РФС.

24 матч тура Российской премьер-лиги должен был пройти в Оренбурге в субботу. В четверг в команде у шести игроков и двух сотрудников выявили коронавирусную инфекцию. Полный состав «Оренбурга» находится на двухнедельном карантине.