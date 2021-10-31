Вратарь «Спартака» приостановил игровую карьеру

Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил карьеру футболиста и стал техническим координатором клуба. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте московской команды.

В пресс-службе «Спартака» новые обязанности Реброва будут заключаться в оказании помощи в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. Иными словами, он будет связующим звеном между ними.

Клуб поблагодарил Реброва за профессионализм, который вратарь показывал все годы игры в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения.

Приостановка игровой карьеры вратаря произошла на фоне череды неудач, которые уже продолжительное время не оставляют «Спартак».

В минувшее воскресенье красно-белые потерпели сокрушительное поражение от «Зенита», а накануне сыграли вничью с «Ростовом», снова потеряв очки. После этой игры болельщики на центральной трибуне начали в грубой форме предъявлять претензии Реброву и Андрею Ещенко. Сейчас «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице.