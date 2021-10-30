«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на своем поле в добавленное время

Футболисту «Ростова» Даниилу Глебову удалось сравнять счет в матче с московским «Спартаком» в добавленное время. Встреча в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилась вничью со счетом 1:1.

У красно-белых на 78-й минуте отличился Руслан Литвинов — он вывел команду вперед, но удержать преимущество столичные футболисты не смогли. Сейчас «Спартак» находится на восьмом месте турнирной таблицы. Московский клуб сыграл 13 матчей, пять из них выиграл, пять проиграл и три встречи закончились вничью. Клуб заработал 18 очков.

У «Ростова», который занимает 12-ю строчку таблицы, 13 очков после такого же количества игр.

На прошлой неделе в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» уступил петербургскому «Зениту» с разгромным счетом 1:7. Это самое крупное поражение в историях чемпионатов России. Единственный гол в ворота «Зенита» забил нападающий Квинси Промес. Бывший тренер клуба из Петербурга Борис Рапопорт в беседе с «360» назвал причины провала «Спартака». По его словам, москвичи проиграли с таким счетом из-за своего безволия.