В матче 12-го тура РПЛ московский «Спартак» потерпел сокрушительное поражение от питерского «Зенита» со счетом 1:7. Эта самый крупный проигрыш, зафиксированный на чемпионатах России. Ранее «Спартак» проигрывал этой же команде со счетом 0:5 12 августа 2012 года.

Как уточнил Sport24, раньше питерцы не забивали более пяти голов спартаковцам.

Дублями отметились Сердар Азмун и Андрей Мостовой, по одному забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Гол забил спартаковец Квинси Промеса. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Он забил 144 гола — на один больше, чем Олег Веретенников.

На 79-й минуте матча вторую желтую карточку получил защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие. Он допустил фол при передаче Азмуну.

По итогам 12 матчей «Зенит» набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ первое место. «Спартак» — седьмое после 12 игр и 17 очков.

Предыдущий матч в рамках РПЛ «Спартак» 16 октября провел с «Динамо» вничью.